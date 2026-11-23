Punta Arenas será una de las tres ciudades de Chile que recibirán los Encuentros Navideños de Coca-Cola Zero Azúcar, actividad gratuita que se realizará el próximo sábado 5 de diciembre con foco en la reunión familiar y la participación comunitaria.

A diferencia de ediciones anteriores, la jornada en la capital regional no contemplará el tradicional desfile de camiones iluminados. En su lugar, se desarrollará un evento estacionario diseñado para que vecinos y visitantes compartan en un mismo recinto.

La programación incluirá presentaciones musicales alusivas a las fiestas de fin de año, espacios recreativos para niños y adultos, y actividades orientadas a la convivencia vecinal. Uno de los atractivos centrales será la presencia del Viejito Pascuero y sus ayudantes, quienes recibirán a las familias para tomarse fotografías.

Desde la compañía explicaron que este formato permite llegar a territorios donde las condiciones geográficas dificultan el despliegue de caravanas itinerantes. La directora de Marketing de Coca-Cola Chile, Nathalie Schol, indicó que la iniciativa apunta a ampliar las instancias de encuentro y acercar la celebración navideña a más comunidades del país.

El lugar exacto y los horarios de la actividad en Punta Arenas serán informados próximamente a través de las redes sociales y el sitio web oficial de la empresa.