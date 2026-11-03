Encuentro Apromus Santa Cecilia reunirá a más de una decena de agrupaciones musicales de Magallanes en Punta Arenas

La Agrupación de Profesores de Música de Magallanes (Apromus) llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre la decimotercera edición del tradicional Encuentro Apromus “Santa Cecilia”, certamen que congregará a agrupaciones corales, ensambles instrumentales y orquestas integradas tanto por estudiantes como por adultos en una celebración orientada a potenciar el desarrollo artístico y la identidad cultural del territorio austral.

Las presentaciones se escenificarán en las dependencias del Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas. La programación contempla la participación de elencos conducidos por docentes colegiados en la entidad gremial, sumando a delegaciones invitadas de otras provincias, entre las que destacan el Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales y el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, garantizando una representatividad que abarca a las comunidades educativas de Última Esperanza y Tierra del Fuego.

Durante las tres jornadas, la audiencia accederá de forma abierta a interpretaciones de variados estilos y formatos orquestales y corales, visibilizando el trabajo formativo desarrollado en las aulas de la región.

Reconocimiento docente y homenaje a los 50 años del “Canto a Magallanes”

En el marco de esta versión, la organización formalizará la entrega del “Premio Apromus”, galardón que distinguirá a un profesor o profesora de música por su trayectoria pedagógica y su impacto en el aula. La designación será resuelta mediante votación interna entre los propios pares de la agrupación gremial.

Uno de los hitos centrales de la conmemoración artística será el homenaje a los 50 años del estreno de la emblemática obra “Canto a Magallanes”, presentada por primera vez en 1976. En esta ocasión, estudiantes de diversos planteles educacionales subirán al escenario junto a los integrantes de la agrupación regional Taller Alturas para interpretar de manera conjunta la pieza “La Oración”, rescatando el acervo sonoro e histórico regional.

Equipo organizador y respaldo institucional

La conducción general del evento estará a cargo del comunicador regional Oscar España. El comité organizador es encabezado por la presidenta de Apromus, Vida Manzo (Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez), junto a los docentes Cinthia Alvarado (Escuela Manuel Bulnes), Paula Zamorano (Liceo Juan Bautista Contardi), Jonathan Bustamante (Liceo Industrial Armando Quezada Acharán), Carmen Oyarzo (Liceo Pedro Pablo Lemaitre), Ada Rebolledo (The British School) y la colaboradora Natalia Retamales.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026, además del apoyo técnico de la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.