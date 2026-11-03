Charles Bronson, el preso más temido del Reino Unido, enfrenta una audiencia que podría devolverle la libertad tras 50 años

Considerado a nivel global como uno de los internos más notorios y violentos del sistema penitenciario internacional, el británico Charles Bronson, de 73 años, enfrenta este 3 de noviembre la clausura de su novena audiencia de libertad condicional, instancia definitoria que podría permitirle abandonar el régimen carcelario tras acumular cerca de cinco décadas tras las rejas.

En medio de la expectación mediática generada en el Reino Unido, se dio a conocer un registro audiovisual grabado de manera encubierta al interior del penal de Long Lartin —previo a su traslado al penal de máxima seguridad de Wakefield, bautizado popularmente como “Monster Mansion”—. En las imágenes, el recluso dedica la clásica interpretación de “What a Wonderful World” de Louis Armstrong a su madre, Eira Peterson, de 96 años, quien debido a su delicada condición médica lleva cerca de nueve años imposibilitada de acudir a visitarlo. Durante el registro, el recluso le promete que pronto compartirán una taza de té y un trozo de tarta de manzana, mientras su defensa técnica aseguró que mantiene “grandes esperanzas” de lograr el beneficio.

Un proceso de revisión en dos etapas

El actual requerimiento ante la junta evaluadora comenzó a ser examinado en febrero y derivó en una audiencia oral programada para concluir durante esta jornada. El condenado, cuyo nombre de nacimiento es Michael Gordon Peterson, permanece recluido en Wakefield a la espera de la resolución formal del tribunal competente.

Nacido en Luton, Bronson ingresó por primera vez al presidio en 1974 tras ser sentenciado por un robo a mano armada. Si bien accedió a libertades transitorias de corta duración en 1987 y a inicios de los años noventa, desde su reingreso en 1993 ha permanecido bajo custodia estatal de manera ininterrumpida, transcurriendo gran parte de los últimos 50 años en régimen de aislamiento estricto o derivado a unidades psiquiátricas y de máxima seguridad.

El prontuario de tomas de rehenes y agresiones

En el año 2000, el interno fue sentenciado a cadena perpetua con carácter indefinido tras el secuestro del docente de artes penitenciario Phil Danielson en la cárcel de Hull en 1999, a quien mantuvo retenido durante 44 horas, sometiéndolo a golpizas, amarras y amenazas constantes con armas cortopunzantes de fabricación artesanal.

Aunque el plazo mínimo para postular al beneficio venció en febrero de 2003, los sucesivos paneles han desestimado de forma sistemática su liberación al considerarlo un riesgo latente para la sociedad. En su historial delictual dentro de los recintos penales se contabilizan 11 tomas de rehenes en nueve episodios distintos, afectando a alcaides, directores de presidios, personal médico, custodios y a su propio abogado defensor. Su última condena por hechos violentos intramuros data de 2014, cuando agredió al director de una de las cárceles donde cumplía castigo.

En marzo de 2023, durante una comparecencia pública telemática desde la cárcel de Woodhill, intentó sin éxito convencer al tribunal de que su perfil de agresividad había declinado con el paso del tiempo; sin embargo, los jueces determinaron en aquel momento que su nivel de peligrosidad no resultaba manejable fuera de un penal de máxima seguridad. La resolución de esta novena comparecencia definirá si se ratifica su permanencia en Wakefield o si se le otorga, por primera vez en más de tres décadas, una salida progresiva.