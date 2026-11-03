Lollapalooza Chile 2027 revela su cartel diario para el regreso al Parque O’Higgins

La organización de Lollapalooza Chile 2027 dio a conocer este martes el esperado desglose diario de su cartel de artistas, instancia que definió la distribución de los números musicales para las tres jornadas de festival programadas para los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins.

La parrilla por día marca el inicio de una nueva etapa de cara a la venta de pases diarios, estableciendo una variada oferta de géneros que combina pop vanguardista, electrónica global, rock alternativo, punk contemporáneo y música urbana internacional.

Programación día por día

Viernes 12 de marzo: La jornada inaugural estará marcada por la presencia de la británica Charli XCX , consagrada figura de la escena pop actual, junto al reconocido productor de música electrónica David Guetta y el artista estadounidense emergente Sombr .

Sábado 13 de marzo: La segunda fecha reunirá un potente contingente ligado al rock y la electrónica pesada, liderado por la agrupación estadounidense The Killers , el quinteto californiano The Neighbourhood , la aclamada banda irlandesa de post-punk Fontaines D.C. y el histórico combo electrónico británico The Prodigy .

Domingo 14 de marzo: El cierre del evento estará encabezado por una de las figuras más convocantes del rap y trap global, Travis Scott, seguido por el stoner rock de Queens of the Stone Age y la agrupación venezolana de reggae y fusión Rawayana, entre otros destacados exponentes.

Con la revelación de la nómina por día, los seguidores del tradicional certamen de música podrán coordinar la adquisición de entradas individuales o el abono para el fin de semana, en un evento que volverá a concentrar a miles de asistentes en el pulmón verde de la Región Metropolitana.