En prisión preventiva queda ciudadano argentino tras ser sorprendido con 350 municiones ocultas en Paso Dorotea

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedó un ciudadano de nacionalidad argentina que intentó ingresar a territorio nacional con un cargamento no declarado de pertrechos balísticos, tras ser formalizado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales por los delitos de internación ilegal de municiones y contrabando.

El procedimiento se concretó durante la jornada del sábado en las dependencias del Complejo Fronterizo Integrado Dorotea, en la Provincia de Última Esperanza, en los instantes en que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizaban inspecciones aleatorias y de rutina a los vehículos que ingresaban a la Región de Magallanes.

Ocultamiento en la guantera y formalización penal

Durante la revisión física del automóvil particular en el que se desplazaba el imputado, los fiscalizadores aduaneros detectaron irregularidades en el tablero del móvil, descubriendo un total de 350 cartuchos calibre .22 largo ocultos al interior de la guantera. El conductor había omitido deliberadamente manifestar la tenencia de este material al presentarse ante las ventanillas de control migratorio y aduanero.

El fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Opazo, detalló los alcances de la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación: “Medida cautelar de prisión preventiva se decretó contra un ciudadano argentino que el día sábado fue sorprendido por personal de Aduanas de Paso Dorotea ingresando municiones, en este caso un total de 350 cartuchos calibre .22 sin manifestar su existencia a Aduanas, haciéndolo de manera clandestina al interior de la guantera de su vehículo particular“.

A solicitud del Ministerio Público, el magistrado de turno acogió los argumentos de la fiscalía respecto al peligro para la seguridad de la sociedad que reviste la introducción clandestina de proyectiles a la zona, decretando el ingreso del imputado a un recinto penitenciario. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.