Encuentro musical Santa Cecilia reunirá a 30 agrupaciones de Magallanes en Punta Arenas

La Agrupación de Profesores de Música de Magallanes (Apromus) llevará a cabo la decimotercera edición del Encuentro Santa Cecilia, cita artística que congregará a 30 agrupaciones musicales integradas por coros, ensambles y orquestas escolares dirigidas por docentes de la zona e invitados especiales.

El evento se desarrollará los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas. La convocatoria suma además delegaciones de otras provincias de la región, confirmando la participación del Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales y del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, integrando a comunidades formativas de Última Esperanza y Tierra del Fuego.

Durante las tres jornadas, el programa contempla la entrega del tradicional Premio Apromus, galardón que distingue a un profesor o profesora de la disciplina por su trayectoria y aporte pedagógico en las aulas regionales, distinción resuelta mediante votación interna de los miembros del gremio.

Homenaje a los 50 años de “Canto a Magallanes”

Uno de los momentos centrales del certamen será la conmemoración de los 50 años del estreno de la obra “Canto a Magallanes”, pieza histórica presentada originalmente el 19 de noviembre de 1976. En esta ocasión, estudiantes de distintos colegios compartirán escenario junto a los integrantes de la agrupación Taller Alturas para interpretar de manera conjunta el tema “La Oración”.

La directiva organizadora del encuentro está encabezada por la presidenta de la entidad, Vida Manzo (Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez), junto a las docentes Cinthia Alvarado (Escuela Manuel Bulnes), Paula Zamorano (Liceo Juan Bautista Contardi), Jonathan Bustamante (Liceo Industrial Armando Quezada Acharán), Carmen Oyarzo (Liceo Pedro Pablo Lemaitre), Ada Rebolledo (Colegio Británico) y la colaboradora Natalia Retamales.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, sumando el patrocinio de la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, el Instituto Nacional de Deportes y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.