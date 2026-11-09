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Supervisan embarque en el buque Sargento Aldea para reanudar obras del nuevo muelle antártico en Bahía Fildes

La faena retoma su ejecución tras registrar un 43% de avance físico y contempla el traslado de 11.000 toneladas de carga estratégica durante la presente temporada estival.

Periodista Web
Periodista Web

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, encabezó en Punta Arenas una inspección técnica a las faenas de estiba en el buque multipropósito LSDH-91 “Sargento Aldea” de la Armada de Chile, nave que zarpará a fines de esta semana para reiniciar la construcción del nuevo muelle en Bahía Fildes.

El proyecto portuario, ejecutado por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del MOP, retoma sus faenas en el continente blanco tras alcanzar un 43% de avance físico durante su primer período de trabajo. En la zona ya se encuentra instalada una avanzada técnica destinada a coordinar la recepción de suministros y faenas preliminares.

El despliegue logístico se enmarca en la Operación “Base Soberanía”, cuyo objetivo es trasladar 11.000 toneladas de carga entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. De esa cifra, el buque “Sargento Aldea” movilizará el 54,7% del total en cinco viajes programados, transportando prioritariamente 60 toneladas de tablestacas estructurales.

El tonelaje restante se completará mediante 14 comisiones que realizarán los remolcadores “Janequeo”, “Galvarino” y “Lientur” de la Tercera Zona Naval, unidades a cargo del traslado de losas prefabricadas, áridos y estructuras de hormigón armado.

El comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto Herrera, subrayó las exigencias del puente marítimo y el soporte prestado por los talleres de ASMAR Magallanes.

Por su parte, el subsecretario Balmaceda recalcó el valor estratégico de la obra: “Este muelle no solo es una obra de ingeniería compleja en un entorno desafiante, sino un símbolo del compromiso del Estado chileno por consolidar su presencia y soberanía a través de infraestructura pública de alto estándar. Lo que estamos haciendo hoy es construir la puerta de entrada a la Antártica”.

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