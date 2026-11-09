Magallanes conmemora el Día Nacional del Encuentro Familiar con llamado a sumar familias de acogida

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemoró por primera vez el Día Nacional del Encuentro Familiar, jornada que se celebrará anualmente cada domingo posterior a la Teletón bajo la consigna “Chile, una gran familia”.

La actividad central tuvo lugar en Punta Arenas con un conversatorio enfocado en difundir el funcionamiento del programa Familias de Acogida, dependiente del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El mecanismo posibilita que niños, niñas y adolescentes que son separados de su entorno biológico por resolución judicial puedan vivir de manera provisoria en un espacio familiar, evitando su ingreso a recintos residenciales.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, entregó el balance de la cobertura del programa en la zona: actualmente 107 niños y adolescentes se encuentran bajo el cuidado de hogares de acogida en Magallanes, mientras que 40 menores permanecen en residencias. Frente a este escenario, la autoridad llamó a la comunidad a comprometerse con el bienestar de la infancia y sumarse como cuidadores transitorios.

La jornada convocó testimonios de familias partícipes, dirigentes vecinales y representantes de entidades religiosas. La actividad incluyó la presentación de la obra de cuentacuentos “Chorlitos en la cabeza”, del colectivo Casa Nómada, intervención artística que el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo, catalogó como un espacio necesario para reflexionar sobre los derechos de la niñez.

Alianza con empresa sanitaria

Con el propósito de masificar la captación de nuevos voluntarios, se dio a conocer un acuerdo de difusión junto a la sanitaria Aguas Magallanes, perteneciente al grupo Aguas Nuevas.

A través de esta iniciativa, las boletas de consumo domiciliario incorporarán información gráfica y mensajes explicativos sobre el programa. El subgerente de Clientes de la empresa, Cristian Oyarzún, destacó que esta herramienta permitirá llevar la campaña directamente a miles de viviendas de la región para motivar nuevas postulaciones.