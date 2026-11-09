Temporal obliga al buque Danstar a recalar de emergencia en Puerto Montt previo a su llegada a Punta Arenas

Las adversas condiciones climáticas registradas en las rutas de navegación austral obligaron al buque mercante Danstar a efectuar una escala técnica de emergencia en Puerto Montt, postergando temporalmente su itinerario hacia la Región de Magallanes.

La maniobra respondió estrictamente a razones de seguridad náutica ante el mal tiempo reinante en la Región de Los Lagos. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la determinación y detalló que el carguero reanudará su navegación hacia el sur con el fin de atracar en la capital regional durante el transcurso de esta semana.

Pese a esta contingencia climática, el cronograma de operaciones mantiene sus plazos generales. Al ingresar a aguas magallánicas, el navío será ingresado a las instalaciones de ASMAR Magallanes, recinto donde se desarrollarán faenas de adecuación e inspección técnica que involucran puestos de trabajo para más de 200 operarios.

Las labores en astillero permitirán dejar la nave a punto para su zarpe definitivo hacia Puerto Stanley, previsto para diciembre. Este margen temporal servirá para amortiguar el retraso provocado por el temporal y facilitará el cierre de las gestiones aduaneras y financieras de las pequeñas y medianas empresas regionales que participarán en este intercambio.

Impulso al comercio y la horticultura local

El proyecto apunta a restablecer el puente marítimo de carga para abastecer a los habitantes del archipiélago desde el comercio puntarenense con productos para el hogar, materiales de construcción, repuestos vehiculares y abarrotes.

“Si un vecino de las islas quiere comprar un colchón, un comedor, unas llantas, una batería, madera o unas ampolletas, que las compren en Punta Arenas y generen dinero aquí”, remarcó Radonich respecto del impacto económico esperado para la zona.

La apertura de esta ruta incorporará de manera directa al sector hortícola de Magallanes, permitiendo el envío de verduras frescas de temporada y abriendo un nuevo canal de comercialización para los productores agrícolas locales.