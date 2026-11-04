Expo Mujer Rural reunirá a campesinas y productoras este sábado en la costanera de Punta Arenas

Productoras agrícolas y campesinas de diversas localidades de la Región de Magallanes se darán cita este sábado 7 de noviembre en el borde costero de la capital regional para protagonizar una nueva versión de la tradicional Expo Mujer Rural, iniciativa de comercialización directa orientada a poner a disposición de la comunidad alimentos frescos de temporada.

La muestra, organizada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) Magallanes, se desplegará a lo largo de la Avenida Costanera del Estrecho, en el tramo comprendido entre calle José Menéndez y Avenida Colón. Los puestos de venta funcionarán en horario continuado entre las 9:00 y las 14:00 horas, frente al estrecho, ofreciendo un variado surtido de hortalizas regionales, verduras de hoja, hierbas aromáticas, frutos menores y productos procesados artesanalmente, todos cosechados recientemente en los huertos australes.

Circuitos cortos y protagonismo femenino en el campo

El certamen agropecuario tiene como propósito central fomentar los denominados circuitos cortos de distribución, mecanismo que permite a los consumidores abastecerse de productos locales de primera calidad eliminando intermediarios en la cadena de venta, asegurando precios convenientes tanto para las familias compradoras como un retorno justo para las trabajadoras agrícolas.

Asimismo, la feria busca visibilizar y reconocer de forma pública el papel preponderante que desempeñan las mujeres en el desarrollo y sostenibilidad de la agricultura familiar campesina en la zona austral. Desde las autoridades del sector destacaron que el fortalecimiento de estos espacios fomenta la soberanía alimentaria, dynamiza la economía de pequeña escala y rescata el valor patrimonial del esfuerzo productivo que sostiene la despensa de Magallanes.