Fallece el cantautor Piero a los 81 años: El recuerdo de su histórico y clandestino concierto de 1984 en Punta Arenas

A los 81 años de edad, este miércoles 7 de octubre falleció el reconocido cantautor italo-argentino Piero Antonio Franco de Benedictis, conocido universalmente como Piero. La partida de una de las voces más queridas y comprometidas de la música popular latinoamericana fue comunicada por su familia a través de sus canales oficiales.

Nacido en Galípoli, Italia, en 1945, y radicado desde niño en Argentina, Piero construyó junto al poeta José Tcherkaski un repertorio inmortal que incluyó himnos como “Mi viejo” (1969), “Pedro Nadie”, “Soy pan, soy paz, soy más” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, obras marcadas por la sensibilidad social, el exilio en España y su constante prédica por la paz.

El inolvidable hito de 1984 en la capital magallánica

En Punta Arenas, la muerte del cantautor evoca de inmediato un episodio histórico ocurrido el 2 de noviembre de 1984. En pleno régimen militar, Piero tenía prohibido el ingreso a Chile. Sin embargo, en el marco del “Concierto por la Paz” organizado por Radio Presidente Ibáñez, el músico viajó clandestinamente desde Río Gallegos. Pasadas las dos de la madrugada, ante un extasiado y paciente Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, apareció sorpresivamente en el escenario para entonar sus míticas canciones, convirtiendo esa noche en un símbolo de resistencia cultural y encuentro para la comunidad local.

Años más tarde, ya en democracia, el artista retornaría a la capital regional para cerrar el Festival Folclórico en la Patagonia de agosto de 2009 ante más de dos mil espectadores en el Gimnasio Fiscal. Hoy, a más de cuatro décadas de su histórica llegada a la zona austral, Magallanes despide con emoción al hombre que inmortalizó la premisa: “Yo canto por la paz”.