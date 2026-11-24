La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva para toda la Región de Magallanes ante el desarrollo de un evento meteorológico adverso.

La medida responde a dos avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC): el Aviso 635 por probables tormentas eléctricas y el Aviso 642 por viento arrachado. Con esta disposición se refuerza la vigilancia y se mantiene operativo el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) en las cuatro provincias del territorio austral.

Durante este martes 24 de noviembre, el reporte técnico proyecta vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en diversos puntos de la región, acompañados de chubascos, aguanieve y probables tormentas eléctricas con caída de granizo. En la comuna de Cabo de Hornos, específicamente en Puerto Williams, se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Las descargas atmosféricas abarcarán las zonas de cordillera austral norte y sur, el sector insular central y sur, además de la pampa patagónica norte y sur.

Aumento de vientos desde el miércoles

La intensidad del sistema frontal aumentará hacia la tarde y noche del miércoles 25 de noviembre, periodo en que se pronostican vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Punta Arenas y gran parte de la región.

Según el monitoreo oficial, las ráfagas alcanzarán los 100 kilómetros por hora en Porvenir, Villa Punta Delgada, Villa Tehuelches y Cerro Sombrero, mientras que en Puerto Natales y Pampa Guanaco llegarán hasta los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno persistirá entre la madrugada y el mediodía del jueves 26 de noviembre, jornada en la que se mantendrán ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora junto con precipitaciones más intensas.