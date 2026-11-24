Por unanimidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas resolvió absolver a un hombre que enfrentaba cargos como presunto autor del delito de violación de menor de 14 años, ilícito que según la acusación fiscal habría ocurrido entre 2015 y 2016 en perjuicio de quien era entonces la hija de su pareja.

Tras conocerse el veredicto, la defensora penal pública María Isabel Godoy explicó que el tribunal acogió la tesis absolutoria planteada durante el juicio debido a debilidades probatorias en la investigación del Ministerio Público.

“El tribunal acogió la petición de la defensa atendiendo principalmente las falencias que había en la investigación, en el sentido de que no se aportó por parte de la Fiscalía un informe sexológico que acreditara alguna lesión compatible con un delito de esta naturaleza”, señaló la abogada de la Defensoría Penal Pública de Magallanes.

Godoy agregó que el ente persecutor tampoco presentó evaluaciones en el ámbito de la salud mental para respaldar la acusación: “Tampoco se aportó ningún peritaje psicológico que acreditara alguna consecuencia psicológica para la víctima a raíz de esta supuesta agresión sexual”, precisó.

Relatos contradictorios en el juicio

Otro factor determinante para desestimar los cargos fue el análisis de las declaraciones rendidas durante el debate. Según indicó la defensora, se evidenciaron discrepancias sustanciales entre los antecedentes entregados por la denunciante y el testimonio de su madre.

“Hicimos presente al tribunal que había inconsistencias al analizar la declaración de la víctima y la declaración de su madre, respecto de la época en que habrían ocurrido estos hechos y la dinámica de los mismos”, detalló la jurista.

Con el veredicto ya dictado, el tribunal programó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 3 de diciembre a las 13:15 horas, instancia en que se darán a conocer los fundamentos jurídicos de la resolución.