Familias de Punta Arenas repletaron recintos culturales durante las celebraciones del Día Regional del Patrimonio

Una alta convocatoria ciudadana marcó las diversas actividades desarrolladas en Magallanes con motivo del Día Regional del Patrimonio, instancia en la que decenas de familias recorrieron inmuebles históricos y recintos culturales para disfrutar de variadas expresiones artísticas y formativas.

Uno de los principales epicentros de la jornada fue el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, escenario donde el público pudo presenciar de cerca el quehacer de los cuerpos artísticos locales. La programación incluyó un ensayo abierto de la Orquesta Latinoamericana, adelantos de los elencos que preparan el montaje de la obra “La Novicia Rebelde” y una presentación de la Escuelita de Ballet. Francisco Oyarzo, vecino que asistió a las muestras, valoró la apertura de estos espacios: “Es una gran oportunidad para que la ciudadanía conozca de primera mano el trabajo y la dedicación que realizan los elencos durante todo el año”, afirmó.

Balance positivo e identidad local

Las favorables condiciones climáticas favorecieron el desplazamiento del público hacia los distintos edificios patrimoniales que mantuvieron sus accesos liberados a la comunidad.

Al realizar el balance oficial de la conmemoración, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, resaltó el impacto de la jornada: “Estas fiestas ciudadanas se disfrutan porque, tal cual como nuestra historia, cuando se analiza y se ve con objetividad, no hace más que ser parte de este sentimiento identitario que es ser magallánico”, expresó la autoridad, subrayando la consolidación de esta fecha en el calendario cultural de la zona austral.