Incendio destruye por completo vivienda de dos niveles en el Barrio Prat de Punta Arenas

Pérdidas totales dejó un violento incendio estructural registrado durante las últimas horas en el tradicional Barrio Arturo Prat de Punta Arenas. La emergencia afectó a un inmueble de dos niveles ubicado a la altura de calle Covadonga N° 79, movilizando un amplio contingente de emergencia tras la alerta de los vecinos.

Ante la violencia del fuego y el evidente peligro de propagación hacia las viviendas aledañas, la central del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas despachó de inmediato al sector a tres unidades de combate.

Control del fuego y peritajes

Al llegar al sitio del suceso, los voluntarios desplegaron líneas de ataque de alta presión para circunscribir el foco principal del siniestro y frenar el avance de las llamas hacia los costados de la propiedad, labor que demandó un arduo esfuerzo dada la rápida combustión del material ligero del segundo piso.

Pese a la rápida respuesta bomberil, el inmueble resultó completamente destruido en su estructura. Tras controlar los rebrotes y realizar las labores de ventilación y remoción de escombros, peritos del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos asumieron las indagaciones de rigor para determinar el origen y la causa basal que desencadenó el siniestro.