Exportaciones de Magallanes crecen 63,3% en agosto impulsadas por masivos envíos de carga a China

Casi siete de cada diez toneladas que la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena exportó durante el mes de agosto tuvieron como destino final China. El país asiático recibió más de 122 mil toneladas de mercancías regionales, consolidándose como el principal socio comercial por volumen y valor con compras que ascendieron a US$45,9 millones, según reveló el más reciente boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En términos globales, las exportaciones magallánicas alcanzaron los US$175,9 millones en el período, lo que representa una notable expansión del 63,3% frente a igual mes de 2025 (equivalente a US$68,2 millones adicionales). Con este balance, los envíos acumulados entre enero y agosto llegaron a US$1.212,8 millones, un alza interanual del 13%. El volumen total transferido fue de 175.726,5 toneladas, reflejando un alza del 79%.

Comportamiento por sectores y mercados de destino

La actividad industrial concentró el 97,9% de los montos transados con US$172,2 millones. Al interior del sector fabril, los alimentos mantuvieron el liderazgo al registrar US$87,2 millones (prácticamente la mitad de las colocaciones regionales al exterior, creciendo un 14,7%). No obstante, el salto cuantitativo más notorio lo protagonizó la refinación de petróleo y sus derivados, que pasó de US$0,3 millones a US$18,4 millones. Por su parte, el sector silvoagropecuario anotó envíos por US$2,9 millones (+194,1%).

En la distribución geográfica, las ventas hacia el mercado chino aumentaron un 193,3%, representando el 26,1% del valor total exportado. Detrás se situaron Estados Unidos, con US$32,4 millones (+24,4%), y Brasil, con US$26,7 millones (marcando un descenso de 33,6%). En el plano regional sudamericano, Perú registró un crecimiento de 496,3% con colocaciones por US$9,8 millones, mientras que el continente europeo sumó US$31,7 millones con un avance de 348,3%.