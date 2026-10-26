Faenamiento de corderos se desploma 88,5% en Magallanes durante septiembre según informe del INE

Una de las caídas interanuales más pronunciadas del último tiempo registró el sector ganadero de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: el faenamiento de corderos cayó un 88,5% durante septiembre respecto de igual mes de 2025. En paralelo, la producción de carne de esta categoría experimentó un retroceso de 85,3%, según los datos publicados en el boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), elaborado a partir de los registros del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En el balance global pecuario, el total de cabezas ovinas y bovinas faenadas en la zona disminuyó un 36,5% en doce meses, mientras que la producción conjunta de carne se contrajo un 22,2%, resultado donde el ganado bovino tuvo mayor incidencia por su peso en el volumen general.

Comportamiento en ovinos y bovinos

En el sector ovino, la faena total retrocedió 61,4%. Dentro de esta especie, los capones representaron el 52% de los ejemplares procesados, seguidos por las ovejas (33,8%) y los corderos (14,2%), sin registrarse beneficio de borregos ni carneros. La producción de carne ovina cayó 52,8% y representó apenas el 1,9% del volumen cárnico regional en el mes, fuertemente incidida por los capones (-53,5%).

Por su parte, el faenamiento bovino descendió 27,4%, arrastrado por la baja en terneros (-61%), vacas (-53,1%) y novillos (-14,4%, aunque concentraron el 39,9% de las cabezas). La producción de carne vacuna disminuyó 21,2%, pero aportó el 98,1% de la carne regional. La excepción positiva la marcaron las vaquillas, cuya faena subió un 27,4% (con un alza de 40,1% en carne), y los bueyes (+9,3%). Pese a estas bajas interanuales, ambos sectores mostraron un repunte respecto de agosto, quebrando rachas negativas de varios meses consecutivos.