Festival Primavera de los Cuentos llegará a Punta Arenas con cuatro jornadas de narración oral

La narración oral será protagonista durante las próximas semanas en la Región de Magallanes con una nueva edición del Festival Interregional Primavera de los Cuentos, iniciativa que desde 2015 recorre distintos territorios del país acercando el arte de contar historias a diversas comunidades.

El festival es organizado por la Asociación Gremial y Cultural Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH), organización que reúne a narradores y narradoras de distintas regiones y que cuenta con una trayectoria de diez años.

En Magallanes, la actividad es impulsada por la agrupación Cuenteraustral, que asumió el desafío de desarrollar el festival desde 2024. Desde entonces, las narradoras y cuentacuentos locales han generado distintas instancias en Punta Arenas, principalmente dirigidas a niños, niñas y público familiar.

Este año, además, el festival incorporará una nueva comuna a su recorrido, llegando hasta Laguna Blanca.

Cuatro jornadas de cuentos

La inauguración del Festival Primavera de los Cuentos se realizará el viernes 23 de octubre, a las 15:00 horas, en la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco.

La programación continuará el viernes 30 de octubre, a las 15:00 horas, en la Escuela República Argentina de Punta Arenas.

En tanto, el viernes 6 de noviembre, a las 12:00 horas, el festival llegará por primera vez a la comuna de Laguna Blanca, específicamente a la Escuela de Villa Tehuelches.

Finalmente, la clausura se desarrollará el sábado 13 de noviembre, a las 15:30 horas, en el auditorio de la recientemente inaugurada Biblioteca 114 de Punta Arenas. Esta última actividad será abierta al público, gratuita y dirigida a público familiar.

Las jornadas contarán con la participación de las narradoras orales y cuentacuentos Luz Carmoney Galindo, Julia Sánchez Lares, Victoria Hennig, Corina Ovando, Teresita Gómez Gómez, Paula Maldonado Andrade y Carmen Muñoz Valdés.

Desde Cuenteraustral destacaron que el festival busca contribuir a la descentralización cultural, fortalecer el vínculo entre artistas y comunidades y promover el conocimiento y desarrollo del arte de narrar en Chile.