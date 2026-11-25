Cerca de 4.000 clientes del sector norte de Punta Arenas permanecen sin suministro de agua potable durante este miércoles 25 de noviembre, debido a un corte de emergencia informado por Aguas Magallanes.

La interrupción se originó por una falla en una tubería alimentadora de 400 milímetros ubicada en la intersección de Avenida Frei con Altos del Bosque, ducto responsable del abastecimiento hacia la zona norte de la capital regional.

Según detalló la sanitaria, el cuadrante afectado comprende aproximadamente el perímetro ubicado entre las calles Enrique Abello por el norte y Avenida Bulnes hacia el poniente, incluyendo además los sectores de Barranco Amarillo y Río Seco Playa.

Equipos técnicos trabajan en terreno desde las 05:00 horas de esta jornada en las maniobras de corte y contención de la fuga para ejecutar las reparaciones. De acuerdo con la proyección de la empresa, las faenas concluirían antes de las 18:00 horas.

La compañía activó los protocolos de notificación hacia las autoridades regionales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y los clientes críticos de la zona, mientras define la instalación de puntos de suministro alternativo que serán informados próximamente.

Para consultas o requerimientos, los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención 61 2 280028 o a través de los canales digitales oficiales de la empresa.