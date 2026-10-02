Fundación Teraike celebra 10 años en Magallanes y entrega premio “Educadores que Inspiran” a la docente Marta Vega

En una emotiva ceremonia realizada en el Centro Cultural de Magallanes, la Fundación Teraike celebró sus primeros diez años de trayectoria transformando la educación en la Patagonia. A lo largo de esta década, la organización ha impactado directamente a más de 11.600 estudiantes, impulsado la labor de 800 profesores y colaborado con 70 comunidades escolares en todo el territorio regional.

Durante la jornada, Arturo Palma Matetic, director de la fundación, destacó que la iniciativa nació de un profundo sentimiento de gratitud familiar hacia la región que acogió a sus antepasados a fines del siglo XIX. Por su parte, la presidenta del directorio, María Teresita Matetic Riestra, enfatizó los logros alcanzados y planteó los desafíos futuros para el próximo decenio, haciendo un llamado a potenciar la enseñanza del idioma inglés en localidades urbanas y rurales como Timaukel, San Gregorio y Punta Arenas.

Premio “Educadores que Inspiran”

El hito central de la conmemoración fue la entrega del galardón “Educadores que Inspiran”, iniciativa para la cual se postularon 122 docentes de la zona. Tras una rigurosa selección que derivó en ocho semifinalistas, la terna finalista quedó integrada por Alan Maldonado Márquez (Liceo Sara Braun), Joshua Obilinovic Martinic (Escuela Hernando de Magallanes) y Marta Vega Panin (Escuela Padre Hurtado).

El premio principal recayó en la educadora de párvulos Marta Vega Panin, de la Escuela Padre Hurtado, quien fue ovacionada por su dedicación en la formación de la primera infancia magallánica, consolidando el compromiso de la fundación con el fortalecimiento del rol docente en el sur del país.