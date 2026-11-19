Este sábado 21 de noviembre, Punta Arenas vivirá la jornada decisiva de las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, cruzada impulsada por el Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur bajo el lema “un compromiso que no se detiene”, que desplegará actividades familiares, artísticas y gastronómicas desde las 09:00 horas hasta la medianoche.

La programación contará con cobertura especial en terreno de Pingüino Multimedia, informando minuto a minuto sobre el avance de la recaudación en los distintos barrios de la ciudad.

Ruta gastronómica solidaria

09:00 horas: Gran Asado de Sur TV PUQ y Asogama en el sector de Manantiales (cordero con papas, pebre y sopaipillas a $12.000 ).

10:30 horas: “Salmo Jornadas” ( $5.000 ), organizada por la Asociación de Salmonicultores y liceos locales en cinco puntos: Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez , Mercado Blumar , Inacap , Colón con Bories y Liceo María Behety .

Mediodía: Asados de Parrilleros de Corazón en Pasaje Emilio Körner 1046 ($12.000), almuerzos de Patagonia Sabores en Barrio Croata ($7.000) y ventas a beneficio en Körner Coffee Bar hasta las 15:00 horas.

Jornada familiar y lavatones

Entre las 09:00 y las 19:30 horas, los funcionarios del Centro de Rehabilitación abrirán las puertas del recinto de Avenida Eduardo Frei 02281 para realizar una Jornada Familiar con canopy, feria de emprendedores, feria de pulgas, zumba, K-pop y autos radiocontrolados.

En paralelo, funcionarán tres puntos de “Lavatones” en la capital regional:

Primera Compañía de Bomberos “Bomba Magallanes”: En Colón con Costanera , de 10:00 a 18:00 horas .

Liceo Industrial: Lavado de vehículos por $5.000 con acceso por calle Óscar Viel , de 11:00 a 17:00 horas .

Centro de Padres del Liceo San José: En calle Waldo Seguel, de 10:00 a 12:30 horas, acompañado de venta de choripanes, cerrando con Jornadas Fitness en su gimnasio entre las 16:00 y las 18:00 horas.

Escenarios callejeros y Show de Cierre en el Teatro Municipal

La música en vivo comenzará a las 10:00 horas en el sector 18 de Septiembre (Salvador Allende con Martínez de Aldunate) y continuará desde las 13:00 horas en Zona Austral, Mall Espacio Urbano y Colón con Bories.

El Show de Cierre se trasladará al Teatro Municipal José Bohr dividido en tres bloques con entradas disponibles en O’Higgins 301:

Bloque Infantil (15:00 horas, $2.000): Con Polvorita , Luceros del Confín , la Tía Pucherito y el Payaso Wellinton .

Bloque Juvenil Familiar ($3.000): Con Pepe Grillo , El Vakilla 777 , Pol Pablo y Legacy .

Bloque Estelar ($4.000): Con Taller Alturas, Dominga Rodríguez, Charola Pizarro, Toly Fu, Klau Martínez, Los Tr3s Palacios, Embajada Playadito y Voces del Centenario.

Además, la campaña sumará apoyo desde la Región Metropolitana a través de la Cofradía del Calafate, agrupación de magallánicos residentes en Santiago que efectuará la final de su torneo de truco y un asado al palo desde las 13:30 horas en el Estadio Croata de Vitacura.