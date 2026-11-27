El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), junto a las escuelas de Obstetricia y Puericultura y de Psicología de la Universidad de Valparaíso, desarrolló un proceso formativo dirigido al personal de trato directo y directivos de residencias en convenio a nivel nacional. En la Región de Magallanes, la iniciativa benefició al equipo de la organización Pather Nostrum, entidad que gestiona la residencia San Juan Diego en la comuna de Natales, donde se atiende a 10 usuarios adultos de entre 18 y 59 años con discapacidad leve y moderada.

La instancia entregó herramientas técnicas sobre autonomía, consentimiento, equidad de género, diversidad y prevención de vulneraciones de derechos. Además, abordó estrategias para comprender y prevenir situaciones de desregulación en entornos residenciales, diseñar espacios accesibles y fortalecer la comunicación efectiva con el fin de evitar el desgaste laboral de los trabajadores que acompañan diariamente a los residentes.

Valoración de autoridades regionales

Al respecto, la secretaria regional ministerial (s) de Desarrollo Social y Familia, Ingrid Thormann, valoró que los equipos ejecutores cuenten con competencias para orientar a los grupos objetivos en estas temáticas, mientras que la directora regional (s) de Senadis, Soledad Cárdenas, destacó que la iniciativa permite consolidar una atención centrada en la dignidad y las decisiones de las personas.

A nivel nacional, el programa formativo alcanzó a un total de 39 establecimientos distribuidos en diez regiones del país, desde Tarapacá hasta Magallanes.