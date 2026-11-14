Historiador Mateo Martinic recibe distinción por su trayectoria y aporte a la memoria antártica en Punta Arenas

El historiador de la Patagonia y Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic Beros, recibió en su hogar de Punta Arenas la visita del académico de la Universidad de Playa Ancha y especialista en historia polar, doctor Mauricio Jara Fernández, instancia en la que fue distinguido por sus más de siete décadas de trayectoria.

Durante el encuentro, Jara entregó a Martinic un diploma otorgado por el Programa Embajadores Antárticos y la Fundación Valle Hermoso, en reconocimiento a su extensa labor investigativa sobre el territorio austral y el continente blanco.

En la misma jornada, el académico le obsequió un ejemplar del libro La Primera Expedición Antártica Chilena, obra coescrita en conmemoración de los 80 años del decreto que impulsó dicha travesía nacional.

Visiblemente emocionado, Mateo Martinic agradeció el reconocimiento y subrayó la relevancia de preservar la memoria antártica del país de cara al octogésimo aniversario de la Base Arturo Prat.