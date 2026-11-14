Más de 300 pilotos de seis países participarán en el Motoencuentro Internacional “Mil Ruedas en el Estrecho” en Punta Arenas

Más de 300 motociclistas procedentes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México llegarán a Punta Arenas para participar en la segunda edición del Motoencuentro Internacional “Mil Ruedas en el Estrecho”, que se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.

La actividad es organizada por la Agrupación Motoviajeros Unidos de Punta Arenas, con el auspicio principal de Recasur y el respaldo de una veintena de empresas locales. En el plano institucional, cuenta además con el patrocinio de la Municipalidad de Punta Arenas, Sernatur, la Seremi del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND).

Exhibición abierta y ruta hacia el sur

El principal hito abierto a la comunidad se efectuará el sábado 28 de noviembre, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, instancia en la que vecinos y visitantes podrán observar las motocicletas y compartir con los pilotos.

Posteriormente, la caravana recorrerá las calles céntricas de la ciudad para iniciar, por primera vez en la historia del encuentro, una ruta escénica bordeando el estrecho de Magallanes hasta el kilómetro 50 sur, con destino al Centro Geográfico de Chile.

Durante las tres jornadas, el programa incluirá actividades de camaradería y presentaciones musicales en vivo a cargo de bandas locales y regionales como Ventisca (tributo a La Renga), H2 Rock, Aula Sonora y Cuervos del Infierno, agrupación encabezada por el músico magallánico Emilio Bilbao Ruiz.