Inauguran renovación urbana de Avenida Martínez de Aldunate en el Barrio 18 de Septiembre

Un histórico anhelo de los vecinos y comerciantes del tradicional Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas se concretó con la inauguración oficial del proyecto de remodelación de la Avenida Martínez de Aldunate. La intervención comprendió un tramo de 1,4 kilómetros de extensión —equivalente a 21 cuadras a ambos lados de la calzada—, ubicado entre la Avenida Salvador Allende y la calle Lord Cochrane.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y supervisada por el Serviu Magallanes, tuvo su origen en mesas de trabajo participativas constituidas en 2016. El nuevo estándar urbano incorporó baldosas podotáctiles, rampas de accesibilidad universal, cuatro nuevos paraderos, mejoras en ciclovías y cruces peatonales, nuevo alumbrado público y un portal de acceso con hitos patrimoniales que rescatan la memoria del sector.

Impulso al comercio y valor comunitario

Durante la ceremonia, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, y el director regional (s) del Serviu, Homero Villegas Núñez, resaltaron el fuerte sentido de pertenencia y la mayor seguridad que la obra aporta a las familias del sector. De igual manera, las autoridades regionales de Sercotec y Economía destacaron el impacto positivo que tendrá esta infraestructura en la reactivación comercial de la arteria.

Por su parte, Mauricio Catepillán Quiroz, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio Comercial 18 de Septiembre, valoró la perseverancia del gremio para concretar el proyecto: “Es un proyecto que prácticamente se había perdido en el tiempo, pero gracias al trabajo de la mano con la constructora logramos concretarlo. La idea es que la gente encuentre un espacio más bonito, seguro y accesible para recorrer”, concluyó el dirigente.