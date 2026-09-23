Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes ofrecerá Concierto de Gala gratuito en el Teatro Municipal

Un magno evento musical protagonizarán 39 jóvenes músicos de la zona austral, quienes se reunirán este domingo 27 de septiembre a las 18:30 horas en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas para presentar el Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional (OSJR) de Magallanes, pertenecientes a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

El conjunto está integrado por niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 19 años de edad provenientes de las comunas de Cabo de Hornos, Puerto Natales y Punta Arenas, quienes durante el año han participado de un exigente itinerario formativo. La función se desarrollará en el marco de las celebraciones por los 25 años de trayectoria de la FOJI impulsando el arte sinfónico en el territorio nacional.

Repertorio universal, música chilena y acceso liberado

El director titular del elenco, Jesús Rodríguez, resaltó el arduo trabajo de preparación que involucró jornadas intensivas de ensayo y estudio individual: “Para el elenco, este Concierto de Gala representa la culminación de un proceso formativo riguroso. Cada esfuerzo individual confluye en un sólido resultado colectivo que el público podrá apreciar”, enfatizó.

Por su parte, el director ejecutivo de la FOJI, Pablo Aranda, extendió una cordial invitación a toda las familias magallánicas a asistir al espectáculo. El programa contemplará célebres piezas de Johannes Brahms y Piotr Ilich Chaikovski, sumado a arreglos del repertorio nacional y sorpresas preparadas por los jóvenes intérpretes. La entrada será completamente liberada, ingresando por orden de llegada hasta completar el aforo del recinto municipal.