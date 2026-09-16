Innovador taller gratuito busca promover el envejecimiento activo mediante el billar

Una novedosa alternativa recreativa y comunitaria se pondrá en marcha en Punta Arenas para promover el bienestar de las personas de la tercera edad. Se trata de “Billar y Bienestar: Integración de Adultos Mayores”, una iniciativa impulsada por el Club de Billar KP Mai que busca utilizar este deporte como una herramienta social y terapéutica para combatir la soledad y favorecer la salud mental de los vecinos.

El proyecto, que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP) de la Segegob, destaca por ofrecer una metodología inclusiva apta tanto para principiantes como para quienes ya cuentan con experiencia previa en el paño.

Según explicó el coordinador de la iniciativa, Pablo Velásquez Miranda, el objetivo central apunta a que los participantes puedan salir de la rutina del hogar y construir nuevas amistades en un entorno seguro.

“Pusimos especial énfasis en el enfoque de equidad de género, garantizando un espacio inclusivo donde hombres y mujeres accedan en igualdad de condiciones a una disciplina deportivamente dominada por hombres”, subrayó.

El plan de trabajo se desplegará a lo largo de seis sábados consecutivos e incluirá un acompañamiento profesional integral. Las sesiones combinarán la enseñanza técnica del juego con apoyo psicológico y acondicionamiento físico dirigido por un kinesiólogo para prevenir lesiones.

Coordenadas e inscripciones

El taller contempla 21 vacantes gratuitas dirigidas a adultos mayores de la comuna que puedan comprometerse con el ciclo completo.

Las clases se llevarán a cabo en el Salón de Pool Caperuzzo’s (Avenida España N° 2005), entre las 16 y las 17:30 horas, arrancando el 26 de septiembre y extendiéndose hasta octubre

Los interesados en postular o resolver dudas pueden comunicarse directamente a través del WhatsApp +56 9 8254 3297 o visitar las redes sociales oficiales del Club KP Mai y del Salón Caperuzzo’s.