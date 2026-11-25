Un 34,5% de avance físico registran los trabajos de conservación del Puente Río Penitente, infraestructura clave ubicada en la Ruta 9 Norte, en la comuna de Laguna Blanca, según constataron en terreno el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y el director regional de Planeamiento del MOP, Dante Fernández.

Las faenas, ejecutadas por la Dirección de Vialidad, buscan resguardar la conectividad terrestre y elevar los estándares de seguridad para residentes, transportistas y turistas que transitan diariamente entre Punta Arenas y Puerto Natales.

La iniciativa cuenta con una inversión sectorial vigente de $2.298.000.384 y tiene fijado su término contractual para el próximo 15 de enero de 2027. En el plano técnico, las labores se concentran en la reposición de las losas del viaducto, el reforzamiento de su tablero, el sellado de grietas en los estribos y la conservación directa de las fundaciones, medidas orientadas a prolongar la vida útil de la estructura frente a las exigencias climáticas y de carga de la vía.

Tras inspeccionar el recinto, el seremi Marusic subrayó que estas obras permiten asegurar la continuidad operacional de una arteria esencial para el desarrollo económico, turístico y social de la zona. Por su parte, Dante Fernández destacó que la mantención de este punto estratégico garantiza el desplazamiento fluido de las actividades productivas entre ambos centros urbanos, beneficiando directamente a los vecinos de Laguna Blanca y a toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.