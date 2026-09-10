Laguna Blanca da el puntapié inicial a los Diálogos en Movimiento 2026 en la Región de Magallanes

Con un cálido encuentro en la Escuela Diego Portales de la comuna de Laguna Blanca, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio concretó el hito inaugural 2026 del programa Diálogos en Movimiento en la Región de Magallanes.

Durante la jornada, escolares de tercero a octavo básico interactuaron con la escritora Natacha Uribe Oyarzún en torno a su obra ilustrada “Cuidándonos. Poemas para aprender a cuidar de mí y de los demás”. El texto aborda de manera didáctica el autocuidado, la empatía y la prevención del maltrato infantil. El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó que “esta política pública acerca la literatura y la comprensión lectora a nuestros estudiantes”, mientras que la directora del recinto, Doris Montiel Quedimán, valoró la instancia para fortalecer la expresión oral del alumnado.

Despliegue regional de 16 encuentros

La versión 2026 de la iniciativa contempla 16 diálogos literarios que recorrerán gran parte del territorio austral, llegando a comunidades aisladas como Puerto Edén, Cameron, Cerro Sombrero, Seno Obstrucción, Cerro Castillo y Puerto Harris en Isla Dawson.

Asimismo, la programación incluirá dos actividades en espacios no convencionales: el Centro de Internación Provisoria de Río de los Ciervos y un taller especial enfocado en personas cuidadoras en Puerto Natales.