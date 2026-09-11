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Lanzan el libro “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales” en el auditorio de la Universidad de Magallanes

La cuarta entrega de la serie publicada por el INACh y el Proyecto Nodo Antártico reúne 67 cifras clave sobre ciencia, gobernanza, desarrollo productivo e identidad del continente blanco en un formato visual y didáctico.

Periodista Web
Periodista Web

En una ceremonia realizada en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG), el Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico concretó el lanzamiento oficial del libro “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales”, obra que busca divulgar el conocimiento científico sobre el continente blanco a través de ilustraciones y un lenguaje accesible.

La publicación corresponde a la cuarta entrega de esta serie divulgativa editada por el Instituto Antártico Chileno (INACh). El ejemplar sintetiza 67 datos estadísticos e indicadores obtenidos durante la primera etapa de investigación del Nodo Antártico, abordando áreas de gobernanza, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), desarrollo económico-productivo y los vínculos entre arte, cultura e identidad antártica.

Divulgación y compromiso académico

El hito editorial contó con la presencia del rector de la UMAG, José Maripani, y del director del INACh, Gino Casassa, bajo la conducción de Andrea Peña Aguirre. “Desde INACh entendemos que nuestra tarea no termina con la generación de conocimiento científico; debemos presentar información rigurosa en un formato visual y fácil de leer”, sostuvo Casassa.

A su vez, el rector Maripani destacó que la ciencia adquiere verdadero sentido al dialogar con la comunidad. La presentación de los contenidos estuvo a cargo de la académica e investigadora de la UMAG, Pamela Santibáñez, quien mediante una dinámica interactiva remarcó que la obra busca que la ciudadanía chilena comprenda a cabalidad el rol estratégico que cumple el país en las dinámicas polares globales.

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