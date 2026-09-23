Lanzan SalmoJornadas 2026: buscan vender 7 mil porciones en beneficio de las Jornadas de Rehabilitación

Una de las cruzadas gastronómicas y solidarias más esperadas por la comunidad magallánica ya tiene todo listo para su nueva versión. Las SalmoJornadas 2026 se preparan para cumplir la ambiciosa meta de elaborar y comercializar 7 mil porciones de salmón, cuyos fondos irán en beneficio directo de las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes.

El evento solidario se desplegará en dos jornadas consecutivas: el jueves 20 de noviembre en Puerto Natales y el viernes 21 de noviembre en Punta Arenas. En esta oportunidad, el menú preparado consistirá en la tradicional preparación de salmón a la vasca acompañado de pastas a las finas hierbas, el cual se expenderá a un valor único de $5.000 por porción, bajo la modalidad de pago exclusivo en efectivo.

Trabajo conjunto entre salmonicultura y educación técnica

La iniciativa es coordinada por la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, entidad que gestionó la donación de cerca de 2.000 kilos de salmón aportados por cinco empresas del rubro. La gerenta general del gremio, Francisca Rojas, valoró el compromiso del sector, mientras que la elaboración de las miles de raciones estará a cargo de estudiantes de gastronomía de Inacap, del Liceo María Behety y del Liceo Polivalente Sara Braun.

En Punta Arenas, los puntos de venta habilitados serán el Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, Mercado Blumar, Inacap, la intersección de Colón con Bories y el Liceo María Behety. Por su parte, en Puerto Natales el público podrá adquirir sus platos en el Centro de Rehabilitación y en el Liceo Luis Cruz Martínez. Desde el Club de Leones Cruz del Sur destacaron el arraigo de esta actividad en las familias magallánicas, que una vez más se reunirán en torno a la mesa por una causa benéfica regional.