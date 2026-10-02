Los Jaivas son confirmados para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027

Los Jaivas serán parte de la programación del 67° Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará entre el 23 y el 31 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba, Argentina.

La agrupación chilena fue anunciada para la quinta luna del festival, el miércoles 27 de enero, de acuerdo con la programación difundida por la organización. En esa jornada también están contempladas las presentaciones de Los de Imaguaré, Malena Garnica, Dúo Palma Sandoval, Ceibo, Manu Estrada y Lázaro Caballero, además de una delegación de Uruguay y otras propuestas vinculadas al Pre Cosquín 2027.

La edición 2027 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín contempla nueve jornadas consecutivas y reunirá nuevamente a exponentes del folklore argentino y latinoamericano. La organización confirmó que la programación corresponde a una nueva edición del tradicional encuentro que se desarrolla cada enero en la Plaza Próspero Molina.

Más de seis décadas de historia musical

La participación de Los Jaivas representa una nueva presentación internacional para una de las agrupaciones más importantes de la música chilena. El grupo se formó en 1963 en Viña del Mar, inicialmente con los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, Eduardo “Gato” Alquinta y Mario Mutis.

Durante su extensa trayectoria, la banda desarrolló una propuesta que fusionó rock, folklore latinoamericano, sonidos andinos e instrumentos de raíz tradicional, convirtiéndose en una de las agrupaciones fundamentales de la música popular chilena.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Todos Juntos”, “Mira Niñita” y Alturas de Macchu Picchu, álbum publicado en 1981 y basado en la poesía de Pablo Neruda. La obra fue concebida durante la estadía de la banda en París y posteriormente se convirtió en uno de los trabajos más emblemáticos de su carrera.

Actualmente, Los Jaivas continúan desarrollando presentaciones y una gira internacional. Durante 2026 y 2027, la agrupación se encuentra además conmemorando los 45 años de Alturas de Macchu Picchu, con un espectáculo que interpreta íntegramente la obra y que ha recorrido distintos escenarios de Chile, incluido Punta Arenas.

La agrupación cuenta además con el Premio Nacional de Música 2004, reconocimiento que forma parte de su trayectoria oficial.

Una nueva presencia chilena en el escenario de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín es uno de los encuentros culturales más importantes de Argentina y su edición 2027 se extenderá durante nueve noches, desde el sábado 23 hasta el domingo 31 de enero.

La presentación de Los Jaivas está programada para el miércoles 27 de enero, en la quinta luna, llevando nuevamente la música chilena a uno de los principales escenarios del folklore latinoamericano.

La programación completa y la venta de entradas serán parte del lanzamiento oficial de la edición 2027, anunciado por la organización para este viernes 2 de octubre.