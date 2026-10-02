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Sondeos prevén balotaje en Brasil ante estrecha disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

La última encuesta de Datafolha asigna un 42% de intención de voto al mandatario y un 38% al senador opositor a tres días de las elecciones. Una eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre.

Periodista Web
Periodista Web

Brasil vivirá este domingo 4 de octubre una decisiva primera vuelta presidencial marcada por una intensa polarización entre el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, mientras otros once aspirantes buscan posicionarse en el escenario político nacional.

El último estudio de la encuestadora Datafolha otorga a Lula da Silva el 42% de las intenciones de voto, seguido de cerca por Flávio Bolsonaro con el 38%. La diferencia de cuatro puntos porcentuales configura un empate técnico dentro del margen de error, anticipando que ninguno de los postulantes superará el umbral del 50% de los votos válidos necesario para evitar una segunda vuelta, proyectada para el 25 de octubre.

Cierre de franja electoral y terceras opciones

Entre las alternativas opositoras y de centro, el escritor Augusto Cury (Avante) figura en el tercer lugar con un respaldo de entre el 2% y el 6%. Le siguen figuras como Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão), mientras que otros nombres registran apoyos marginales.

Ambos candidatos punteros concluyeron este jueves sus franjas televisivas con piezas publicitarias centradas en la cercanía social y emotiva. Además de la presidencia, la jornada electoral del domingo renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y las gobernaciones de los 27 estados del gigante sudamericano.

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