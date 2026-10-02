Canadela define a los campeones del Campeonato de Baby Fútbol Laboral 2026 en Punta Arenas

El Campeonato de Baby Fútbol Laboral 2026, certamen organizado por Canadela Punta Arenas, entra en su etapa decisiva con la disputa de las grandes finales en las categorías Todo Competidor, Senior 35 y Senior 45. Los encuentros definitorios se llevarán a cabo en las instalaciones del Gimnasio del Club Español.

La acción arranca este viernes 2 de octubre desde las 20:00 horas con el duelo por el tercer lugar en Todo Competidor entre Jenial Skarlata Center SPA y Más Kine. Posteriormente, a las 20:45 horas, V División de Ejército y Ferrepuq buscarán el cupo finalista en Senior 35. El plato fuerte de la jornada sabatina previa será la gran final de Todo Competidor a las 21:45 horas entre R y G vs. Salfa, seguido de la ceremonia de premiación.

Jornada de clausura el domingo

Las definiciones culminarán el domingo 4 de octubre. A las 17:00 horas, Serviandino esperará en la final de Senior 35 al vencedor de la llave previa entre la V División de Ejército y Ferrepuq. Finalmente, a las 18:00 horas, el título de la categoría Senior 45 quedará en manos del vencedor entre Fortaleza y Pesca Chile.

En los resultados recientes de la fase semifinal, R y G goleó 11-3 a V División de Ejército en Todo Competidor, mientras que Salfa venció 9-6 a Procesadora Barranco. En Senior 45, Fortaleza aseguró el podio tras superar 8-1 a Secpla.