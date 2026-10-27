Magallanes en 100 Palabras premiará a los 8 mejores relatos de su XI versión en la Universidad de Magallanes

El certamen literario de mayor trayectoria y convocatoria del territorio austral, Magallanes en 100 Palabras —iniciativa presentada por Enap y Fundación Plagio—, alista la ceremonia de premiación de su undécima versión, instancia en la que se reconocerán los ocho mejores relatos seleccionados entre las miles de obras breves enviadas durante la temporada 2026.

La gala de clausura tendrá lugar el próximo jueves 5 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en las dependencias del Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (Av. Presidente Manuel Bulnes N° 01855, Punta Arenas). El encuentro congregará a los autores galardonados, integrantes del jurado calificador, instituciones patrocinadoras y público general en una velada artístico-cultural de acceso gratuito, previa reserva en el sitio web oficial del certamen.

Puesta en escena artística y memoria regional

La jornada será conducida por el comunicador regional Óscar España y contará con una intervención escénica especial a cargo de la destacada actriz nacional Francisca Walker, quien protagonizará la lectura dramatizada de cada uno de los microcuentos ganadores. De manera complementaria, los textos contarán con musicalización exclusiva creada e interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (FOJI).

El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, puso en valor el arraigo del certamen, que en esta edición incorporó una mención vinculada a la energía y al descubrimiento del hidrocarburo: “Este concurso nació en el marco de la conmemoración de los 70 años del descubrimiento del petróleo y estamos felices de que 11 años después siga vigente, recibiendo relatos que nos retratan e identifican, construyendo una memoria regional de alto valor”, destacó. En la misma línea, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, remarcó que el certamen es “un proyecto único a través del cual personas de toda la región se conectan con su creatividad”.

Magallanes en 100 Palabras cuenta con el auspicio de Methanex y la estrecha colaboración de la Empresa Portuaria Austral (Epaustral), la Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de Magallanes (UMAG). Quienes deseen asistir pueden asegurar su cupo mediante el formulario habilitado en www.magallanesen100palabras.cl.