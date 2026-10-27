Subtel bloquea casi 2 mil sitios de TV pirata en Chile tras orden judicial por infracción a propiedad intelectual

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó la ejecución del bloqueo obligatorio de 1.954 sitios web, dominios y direcciones IP vinculados a servicios de televisión pirata y transmisiones informales en Chile. La disposición administrativa da cumplimiento a un fallo emitido por el 19° Juzgado Civil de Santiago, tribunal que acogió una demanda presentada por la compañía cinematográfica Warner Bros. por infracciones graves a la Ley de Propiedad Intelectual.

El procedimiento judicial y técnico contó con la coordinación activa de la Alianza contra la Piratería Digital. Entre las plataformas y servicios de IPTV no autorizados alcanzados por las órdenes de restricción figuran marcas y servicios de alta circulación como MagisTV, FlujoTV, XuperTV, Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre, extendiéndose la medida a sus réplicas dinámicas y los denominados sitios “espejo”.

Cronología de bloqueos y oficios a operadoras

El mecanismo operativo se activa una vez que la justicia verifica la vulneración de derechos patrimoniales o la existencia de ilícitos cibernéticos. Con esa base, la Subtel emite oficios normativos a los principales proveedores de acceso a internet en el país —tales como Movistar, Entel, ClaroVTR, WOM, GTD, Directv, Mundo y Netline—, los cuales aplican de forma obligatoria los filtros en sus redes a nivel nacional.

De acuerdo con el balance entregado por el organismo regulador, la ofensiva técnica comenzó a escalar en el segundo semestre: en junio se bloquearon 221 URL; en julio, 180; durante agosto aumentaron a 469; en septiembre se cursaron 319 y, en lo que va de octubre, se alcanzó la cifra récord de 765 enlaces inhabilitados, completando las casi dos mil direcciones intervenidas.

Alerta por ciberdelincuencia y robo de datos

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, enfatizó los riesgos de ciberseguridad asociados a estas redes informales: “Acceder a servicios de TV pirata no solo es consumir contenido no autorizado: es abrirle la puerta al cibercrimen. Al instalar estas aplicaciones informales, los usuarios exponen sus claves bancarias, datos personales y dispositivos a hackeos y estafas, sin ningún tipo de respaldo ni protección”, remarcó la titular técnica.

La autoridad profundizó que “al usar una app o sitio pirata, el usuario le entrega la llave de sus datos personales a organizaciones desconocidas”, concluyendo que a través de estos operativos coordinados “cortamos la cadena del ciberdelito y promovemos una oferta lícita que sí garantiza resguardo de datos y soporte, como es la que ofrece la industria de telecomunicaciones formal de Chile”.