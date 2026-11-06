Magallanes en 100 palabras premió a los ganadores de su undécima edición tras recibir más de 5 mil cuentos

Con una ceremonia que reunió a escritores, autoridades, jurados y comunidades escolares, el concurso literario Magallanes en 100 palabras cerró su XI edición. La convocatoria de este año reunió 5.419 relatos breves inspirados en las vivencias, paisajes y memorias del territorio austral, sumando más de 44.400 obras presentadas a lo largo de su trayectoria histórica en la zona.

El primer lugar del certamen lo obtuvo el cuento titulado “Los coleccionistas”, escrito por Diego Oyarzún Rodríguez (41 años, Punta Arenas), obra que transforma la nieve y el hielo patagónico en un retrato de infancia.

Categorías especiales y menciones

El jurado entregó distinciones específicas según rangos de edad y temáticas territoriales:

Talento Infantil: Violeta Sanhueza Delgado (12 años, Punta Arenas), con Perro ovejero .

Talento Joven: Antonia González Montalbán (17 años, Punta Arenas), con Bandada austral .

Talento Mayor: Violeta García Vera (69 años, Punta Arenas), con Carita Sucia .

Mejor Relato 80 años del Descubrimiento del Petróleo: Sebastián Cárcamo Barría (30 años, Punta Arenas), por Gregorio de la noche .

Mejor Relato de la Memoria: Félix Rojas Valderas (17 años, Punta Arenas), con Pañuelo rojo.

En tanto, las dos Menciones Honrosas recayeron en Benjamín Zambrano Santana (21 años, Punta Arenas) por Carta de un pescador a su madre en tierra, y en Marcelo Bravo Espinoza (48 años, Porvenir) por El robo de la Virgen en Porvenir.

Participación de comunidades escolares

La jornada también destacó el entusiasmo de los recintos educativos de la región. El Liceo Experimental UMAG obtuvo el primer lugar como el establecimiento que más cuentos presentó a la competencia, seguido por el Liceo Luis Alberto Barrera en segundo lugar y el Liceo María Auxiliadora en el tercer puesto. Por su parte, el Instituto Sagrada Familia fue premiado por liderar los envíos en formato digital.

La gerenta de proyectos en exploración y producción de ENAP Magallanes, Natalia Rodríguez, valoró que creadores de diversas generaciones compartan este espacio de identidad regional, mientras que la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, remarcó la emotividad de las historias premiadas como reflejo cotidiano de la zona austral.