Exalcalde Vladimiro Mimica propone instalar el edificio consistorial en el terreno del antiguo Hospital Regional

La necesidad de contar con un edificio consistorial que concentre las diversas direcciones municipales de Punta Arenas sumó un nuevo capítulo en el debate público. Frente a la discusión sobre el futuro del terreno que albergó al antiguo Hospital Regional, en el Barrio Prat, el exalcalde Vladimiro Mimica Cárcamo respaldó utilizar dicho paño para levantar la anhelada sede comunal.

La exautoridad recordó que este emplazamiento fue evaluado formalmente por su administración entre 2009 y 2010. Desde su perspectiva, unificar las dependencias resolvería la dispersión operativa que afecta a la comunidad y permitiría recortar un gasto considerable en arriendos institucionales que el municipio desembolsa mes a mes.

Mimica graficó las complicaciones que enfrentan los vecinos debido a la distribución actual de las oficinas: “Hoy los vecinos andan como a la compra de huevos. Piden audiencia al alcalde, el alcalde los manda a Operaciones que está en José Nogueira, después a la Dideco en Avenida Independencia, Tránsito al final de Colón y Obras en calle Roca“.

Ante los reparos sobre la ubicación del predio, descartó que el sector esté alejado del radio central. “No lo encuentro ninguna locura pensar en el exhospital donde tengas a todos los funcionarios y reparticiones. El ex Hospital Regional no está lejos; lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todo esté en la Plaza de Armas“, enfatizó.

En esa línea, destacó la conectividad que ofrece calle Angamos para la locomoción colectiva e incluso planteó la opción de sumar otros servicios de alta afluencia, como el Registro Civil.

El uso del terreno —demolido tras años de abandono y sucesivos siniestros— mantiene posturas contrapuestas entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas, instituciones que han debatido entre destinar el espacio a infraestructura pública o a iniciativas habitacionales.