Más de 40 artistas presentan emotiva obra sobre la Goleta Ancud a tablero vuelto en Puerto Natales

Una multitudinaria jornada de memoria, teatro y patrimonio se vivió en el Gimnasio Carrera de Puerto Natales con la presentación del montaje artístico “La Goleta Ancud: rumbo al fin del mundo, una historia de sueños, mar y memoria”, espectáculo que reunió a más de 40 artistas en escena y que se desplegó ante un recinto completamente repleto de vecinos.

Impulsada por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, la obra integró elementos de teatro, expresión corporal, danza folclórica y material audiovisual para rememorar la travesía de 1843 y homenajear el valioso legado de la colonización chilota en la Provincia de Última Esperanza. El elenco estuvo integrado por jóvenes del taller municipal de actuación, adultos mayores, el Ballet Artístico de Natales, el Taller de Danzas Latinoamericanas y la participación especial del conjunto folclórico Trigal de Castro, agrupación que viajó desde el archipiélago para sumarse a la conmemoración.

Reconocimiento a la identidad y raíces insulares

La puesta en escena hizo un recorrido cronológico por los hitos más significativos de la gesta: desde la construcción de la nave en puertos chilotes y su navegación por los canales australes, hasta la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y el posterior flujo migratorio chilote hacia Puerto Natales durante la década de 1960. El espectáculo culminó en un festivo malón chilote y la entonación unísona del Himno a Chiloé por parte de todos los asistentes.

La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, valoró la calidad del montaje y el rescate de la memoria local, señalando que “lograron una velada maravillosa con recuerdos de lo que somos realmente quienes tenemos descendencia chilota, siempre conmemorando nuestras raíces”. Durante la velada, la Corporación Municipal recibió por parte de la Agrupación de la Prensa de Santa Cruz (Apsia) una réplica a escala de la Goleta Ancud y material digital educativo para ser compartido con los establecimientos escolares de la comuna.