Con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma semanal y prohibición absoluta de acercarse a la víctima, quedó un hombre tras ser formalizado por el delito de lesiones graves en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El ataque ocurrió la mañana del martes 24 de noviembre en la intersección de calle Miraflores con pasaje Marchant. Tras recibir una alerta por una riña en la vía pública, inspectores municipales sorprendieron en flagrancia al imputado golpeando con un bate de madera de 52 centímetros a otro hombre que se encontraba en estado de ebriedad.

Los funcionarios lograron reducir al agresor y retenerlo hasta la llegada de personal de Carabineros. A raíz de la golpiza, la víctima sufrió una fractura en el peroné, cortes en el rostro y diversas escoriaciones.







“Inicialmente esto se había iniciado por un procedimiento por riña. Funcionarios e inspectores municipales verifican una riña entre dos personas, una de las cuales, el formalizado, habría estado golpeando con un bate en diversas partes del cuerpo”, explicó el abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos.

Pese a que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva invocando condenas previas del imputado registradas en 2018 y 2019, el tribunal desestimó la medida cautelar más gravosa al considerar que dichas penas ya se encuentran cumplidas, fijando un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.