Con el objetivo de resguardar la seguridad de visitantes y residentes ante el inicio de la temporada estival 2026-2027, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, encabezó un despliegue preventivo en Puerto Williams junto a personal de la IV Comisaría de Carabineros y la brigada forestal Lenga-12 de Conaf.

La jornada incluyó la entrega de folletería bilingüe —en español e inglés— en hoteles, hostales, empresas y obras como el muelle multipropósito, reuniendo recomendaciones clave para practicar senderismo de forma responsable frente a las exigentes condiciones geográficas y climáticas de Isla Navarino.

“El senderismo es una actividad que permite conocer y valorar nuestro extraordinario entorno, pero también implica riesgos asociados a las condiciones climáticas y geográficas de este territorio. Por eso, estamos desplegándonos junto a Carabineros y Conaf para entregar información oportuna tanto a nuestros visitantes como a los propios residentes, porque la prevención y el autocuidado son fundamentales para disfrutar de una experiencia segura”, señaló el delegado Moncada.

Registro obligatorio y prohibición de hacer fuego

Por su parte, el comisario de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, mayor Nemesio Godoy, enfatizó la necesidad de que los excursionistas inscriban sus trayectos antes de internarse en los senderos, recordando que quienes contemplen acampar deben registrar su ingreso y salida en el cuartel policial ubicado en calle Piloto Pardo 287.

“Para nosotros es de suma importancia contar con los formularios de registro con la mayor cantidad de antecedentes y datos posibles, ya que esta información resulta fundamental ante situaciones de emergencia o procedimientos de búsqueda y rescate que puedan desarrollarse en los circuitos de Isla Navarino, no solamente en el más conocido, como es el de los Dientes de Navarino, sino también en cualquier otra ruta de nuestro territorio”, explicó el oficial.

Desde Conaf, el encargado del Distrito Cabo de Hornos del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif), César Lobos, valoró la coordinación institucional para orientar a turistas provenientes de otras regiones que desconocen las características de la Patagonia, reiterando que está estrictamente prohibido hacer fuego en rutas patrimoniales como los Dientes de Navarino —circuito abierto desde el pasado 1 de noviembre— junto con el llamado a no dejar residuos y respetar la señalización.