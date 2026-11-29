En el marco del Campeonato de Cueca Huasa Ferochi, desarrollado en Villa Tehuelches, la Municipalidad de Laguna Blanca y la Asociación de Huasos de Magallanes entregaron un especial reconocimiento a la periodista y conductora de Pingüino Multimedia, Mayra Ibáñez, por su labor periodística, colaboración y permanente compromiso con la difusión de la cultura nacional.

La distinción pone en valor el trabajo que la profesional ha desarrollado a través del programa Tarde Libre, espacio que durante más de cuatro años ha abierto sus puertas a agrupaciones folclóricas, academias de danza, músicos, parejas cuequeras y representantes de las distintas expresiones culturales de Magallanes.

A través de entrevistas, presentaciones en vivo, cobertura de campeonatos y difusión de actividades, el espacio radial y televisivo se ha convertido en una plataforma de visibilización del talento regional, acompañando a niños, jóvenes y adultos que trabajan por mantener vivas las tradiciones nacionales.

Compromiso con el patrimonio regional

Durante la ceremonia, la periodista destacó especialmente el respaldo de Pingüino Multimedia y su compromiso con la cultura durante los 365 días del año, brindando espacios de difusión y acompañando las diferentes iniciativas de la comunidad folclórica magallánica.

Oriunda de Córdoba, Argentina, Ibáñez ha construido un estrecho vínculo con la familia cuequera de Magallanes, demostrando que el amor y el respeto por las tradiciones trascienden fronteras.

Con una concepción humanista del periodismo, la profesional promueve una comunicación que no se limita únicamente a informar, sino que también busca generar oportunidades, abrir espacios y visibilizar el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo cultural de la sociedad, reafirmando el rol social de los medios en el fortalecimiento de la identidad regional.