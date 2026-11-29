Las defensas aéreas de Arabia Saudita interceptaron durante la jornada de ayer varios proyectiles disparados hacia su territorio, incluido un misil de crucero dirigido a Riad, su capital, durante la noche y otros ataques contra el sur del país, de acuerdo con la coalición militar liderada por el reino.

En paralelo, los hutíes —grupo armado yemení alineado con Irán— reivindicaron ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad e infraestructura energética en otros puntos sauditas, según consignó la agencia Reuters.

La última escalada se produce en medio de la reanudación de las hostilidades entre el reino de Medio Oriente y los hutíes, cuyos bombardeos contra aeropuertos e instalaciones energéticas saudíes se han intensificado desde que el conflicto se recrudeció en julio. Por su parte, Arabia Saudita ha respondido con ataques aéreos contra zonas de Yemen controladas por el grupo insurgente.

Operación militar saudita e impacto en infraestructura energética

El sábado por la noche local (tarde de Chile), la coalición dio a conocer que sus fuerzas conjuntas habían llevado a cabo una operación militar para destruir recursos vitales que apoyaban las operaciones de los hutíes, incluidos ataques con misiles y drones, aunque sin identificar los objetivos ni especificar el lugar exacto donde se realizó la acción.

Los hutíes, en tanto, anunciaron mediante un comunicado que habían atacado la refinería de Jazan, perteneciente a Saudi Aramco —con una capacidad de 400.000 barriles diarios—, junto con dos centrales eléctricas en el suroeste de Arabia Saudita durante las últimas 48 horas, sin precisar las fechas exactas.

Situada en la costa del Mar Rojo cerca de la frontera con Yemen, dicha refinería ya había sido alcanzada por un proyectil el jueves, provocando la muerte de un trabajador nepalí, hiriendo a varios otros e interrumpiendo temporalmente algunas operaciones, según confirmaron las autoridades sauditas.

Interceptación en Al-Shuqaiq y alertas de seguridad

Durante la jornada de hoy, la alianza militar encabezada por Riad también reportó haber interceptado y destruido un misil balístico disparado contra Al-Shuqaiq, ciudad costera de la provincia de Jazan que alberga importantes plantas desalinizadoras y centrales eléctricas que abastecen de agua y energía al sur del país, precisando que los restos de la interceptación no causaron heridos entre la población civil.

Asimismo, las autoridades locales emitieron alertas de seguridad en Jazan y otras zonas del reino este sábado, incluida la Provincia Oriental, donde los hutíes afirmaron haber atacado la planta de gas de Hawiyah.

El conflicto en Yemen se remonta a 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, motivando un año después la intervención de una coalición militar liderada por Arabia Saudita —integrada por 34 países de mayoría musulmana— en respaldo del gobierno reconocido internacionalmente. Pese a la relativa calma alcanzada tras la tregua de 2022, los enfrentamientos transfronterizos se reactivaron con fuerza en julio pasado.