Tras cerca de 20 años operando en la población Galvarino de Peñalolén, en la Región Metropolitana, fue detenido y quedó en prisión preventiva “El Cuchara”, señalado como líder de una organización criminal de carácter familiar.

Según información policial, el procedimiento fue realizado en conjunto por el OS7 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Oriente, permitiendo la captura del imputado —identificado como Carlos— junto a diversos miembros de la banda.

En el Juzgado de Garantía se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el líder de la agrupación y otras cinco personas, mientras que otros dos detenidos quedaron con arresto domiciliario total durante los 120 días fijados para la investigación. A “El Cuchara” se le imputan los delitos de tráfico de drogas agravado.

Una red que abastecía al por mayor a otros traficantes

El fiscal Salvador Arias, del Sistema de Análisis Criminal (SAC) Oriente, explicó el modo de operar de la estructura: “No es el típico traficante que vende al consumidor final, sino que esta organización proveía a otros traficantes del sector sur de la comuna de Peñalolén”.

Ello les permitió funcionar como “proveedor al por mayor”, con diferentes roles y fuerte presencia en la citada población. La Fiscalía también estableció que había integrantes encargados de manipular la droga y aumentar su volumen de forma artesanal antes de repartirla.

Respecto del despliegue policial, se identificaron siete inmuebles como lugares de acopio y distribución en Peñalolén, además de un octavo domicilio en la comuna de La Florida, donde residía “El Cuchara”. El persecutor detalló que la investigación se desarrollaba hace años, pero la dificultad para capturar al cabecilla radicaba en que “las drogas no pasaban directamente en sus manos, sino que tenían intermediarios”.

Balance de droga, armas y dinero incautado

El operativo concluyó con el decomiso de 14 kilos de droga, dinero en efectivo y armamento:

-6,97 kilos de pasta base de cocaína.

-5,53 kilos de clorhidrato de cocaína.

-Poco más de un kilo de cocaína sin especificar.

-483,5 gramos de marihuana y una planta de cannabis.

-Más de $11 millones en efectivo, tres armas de fuego, 32 municiones, teléfonos celulares y utensilios para dosificar sustancias.