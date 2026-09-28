Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes emociona en repleto Concierto de Gala en Punta Arenas

Ante un Teatro Municipal José Bohr colmado de público, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (OSJR Magallanes) ofreció un aplaudido “Concierto de Gala” en Punta Arenas. El evento, perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (Foji), puso en el centro el talento, la disciplina y el trabajo en equipo desplegado por los jóvenes talentos de la zona austral.

La bienvenida a la gala estuvo a cargo de Luis Perdomo, jefe de la Zona Sur de la Foji, quien resaltó el compromiso de las nuevas generaciones con el arte. La agrupación actuó bajo la dirección del maestro Jesús Rodríguez, consolidando un espacio de formación de excelencia impulsado a nivel nacional por la presidenta de la Foji, Carmen Luisa Letelier, y su director ejecutivo, Pablo Aranda.

Representación territorial de la región

Uno de los aspectos más valorados de la velada fue el carácter inclusivo y descentralizado de la orquesta, la cual convoca a intérpretes provenientes de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Antártica Chilena. Entre las autoridades presentes destacaron la concejala Alicia Stipicic y el consejero regional Hugo Pérez, quienes acompañaron a las delegaciones de músicos de Punta Arenas y Puerto Williams, respectivamente.

El Concierto de Gala permitió a la comunidad magallánica apreciar los frutos de intensas jornadas de ensayo, reafirmando el rol estratégico del arte en el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, así como la importancia de potenciar los escenarios culturales de la capital regional.