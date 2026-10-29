Parque Cruz de Froward define horarios y actividades para recibir a miles de visitantes este 1 de noviembre

Con trabajos permanentes en sus áreas verdes, paisajismo e infraestructura, el Parque Cruz de Froward completó los preparativos para recibir a miles de familias que concurrirán a honrar y recordar a sus seres queridos este 1 de noviembre.

Para atender la afluencia de público, el camposanto abrirá sus puertas en horario continuado de 09:00 a 20:00 horas, régimen que se mantendrá vigente hasta marzo de 2027, facilitando un desplazamiento expedito por sus jardines y senderos.

A partir de las 10:00 horas se habilitará la entrega de las Hojas de la Memoria, donde los asistentes podrán redactar mensajes de homenaje que serán instalados en el Árbol de la Memoria, creado especialmente para esta fecha, para recibir una bendición al cierre de las ceremonias religiosas.

Liturgia y asistencia en terreno

Al mediodía, a las 12:00 horas, se celebrará una solemne liturgia a cargo del diácono Jorge Ávila, ceremonia que contará con la interpretación musical de 30 voces del Coro Arte Vocal, bajo la dirección de Manuel Rodríguez.

Durante toda la jornada, voluntarios identificados con la consigna “Te puedo ayudar” recorrerán el predio para orientar a los deudos y brindar asistencia en el desplazamiento. Asimismo, el recinto dispondrá de café de cortesía para los asistentes y un punto de atención de Florería Bella junto al centro ceremonial.

Plan de mantención y mejoras continuas

La gerente general de la entidad, Natalia Easton, destacó que el recinto mantiene un plan de conservación constante centrado en la estabilización de caminos, senderos ecológicos, análisis de suelos para fertilización y el cultivo de nuevas especies vegetales en invernaderos para reforestación.

En el ámbito comercial, la administración mantiene unidades de sepultación perpetua para entrega inmediata y venta anticipada, con opciones de financiamiento de hasta 120 meses y descuentos de hasta el 33%. Además, quienes contraten servicios hasta el 1 de noviembre participarán en el sorteo de una mantención perpetua, cuyos resultados se publicarán el 3 de noviembre en el sitio web y redes de la empresa.