Estudiantes de la Escuela Hernando de Magallanes se coronan campeonas en disciplina de pompons

Las estudiantes de la Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas alcanzaron un destacado logro deportivo al coronarse campeonas en la disciplina de pompons, sobresaliendo en el certamen por su coordinación, precisión coreográfica y trabajo en equipo.

El elenco escolar participó en una entrevista en el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, conducido por la periodista Mayra Ibáñez. En la instancia, las alumnas estuvieron acompañadas por su profesora instructora, Loreto Arcos, quien profundizó en la preparación técnica y el constante régimen de ensayos que desarrollaron para alcanzar el podio.

La participación del cuadro local tuvo como elemento distintivo que la Escuela Hernando de Magallanes fue la única escuela municipal en competencia, midiéndose frente a diversos equipos del certamen.

Durante el espacio televisivo, las alumnas manifestaron su satisfacción por el título y relevaron factores clave como el compañerismo, la disciplina y la constancia para alcanzar el objetivo planteado. El resultado consolida el trabajo formativo impulsado en la educación pública de Punta Arenas y el desarrollo de disciplinas artísticas y deportivas escolares en la comuna.