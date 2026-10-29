Agrupación de personas mayores de Cerro Sombrero se adjudica fondo Senama para proyectos comunitarios

La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, junto al encargado del Departamento Social, José Luis Barrientos, encabezó una visita a la comuna de Primavera para reunirse con los integrantes de la agrupación de personas mayores Agamces, en la localidad de Cerro Sombrero.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la adjudicación de recursos correspondientes al Fondo Nacional de Senama por parte de la organización local, financiamiento destinado a fortalecer el desarrollo de actividades comunitarias y apoyar el bienestar integral de sus miembros.

En la jornada de diálogo se analizaron los alcances de la nueva Ley de Personas Mayores, normativa cuya entrada en vigencia está proyectada para 2027, profundizando en los avances legislativos orientados a la consagración de derechos, garantías y mecanismos de protección para este segmento de la población.

Levantamiento social en terreno

La agenda en la comuna fueguina contempló además recorridos en terreno coordinados con la Municipalidad de Primavera, con el objetivo de evaluar diversas situaciones de vulnerabilidad e identificar los requerimientos prioritarios de los habitantes del sector.

Estas acciones se enmarcan en el despliegue territorial de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, orientado a levantar diagnósticos locales y coordinar respuestas interinstitucionales junto a los municipios y servicios públicos de la provincia.