Flávio Bolsonaro se proclama “líder de Brasil” desde Estados Unidos y denuncia presunto fraude electoral

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se declaró como “líder de Brasil” a través de una carta abierta difundida en sus redes sociales, luego de salir del país con destino a Estados Unidos tras ser derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento corresponde a una segunda versión publicada en su cuenta de X, luego de borrar un texto inicial en el que se autoproclamaba como el “verdadero presidente electo” y acusaba un presunto fraude comicial sin presentar pruebas. “Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, aseguraba en la primera misiva.

Tras rectificar su definición a “líder de Brasil”, el excandidato e hijo mayor de Jair Bolsonaro aterrizó en Miami junto a su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas, tras desplazarse inicialmente hacia Argentina y realizar una escala técnica en Ecuador. La llegada al país norteamericano se dio bajo el respaldo de la administración de Donald Trump.

“No huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, argumentó el parlamentario, quien agradeció tanto a Trump como al presidente argentino, Javier Milei, por facilitar su salida y acogida.

Cuestionamientos a la votación y causa judicial

En los comicios del domingo pasado, Flávio Bolsonaro obtuvo el 48% de los votos frente al 52% alcanzado por Lula da Silva, registrándose una diferencia superior a los cuatro millones de sufragios. El resultado fue reconocido por la comunidad internacional —con excepción de Washington y Buenos Aires— y por las instituciones locales, incluido su propio partido, el Partido Liberal (PL).

Pese a los registros del Tribunal Superior Electoral (TSE), el senador atribuyó irregularidades a la prórroga de dos horas en los horarios de votación decretada por el juez de la Corte Suprema, Cristiano Zanin, argumentando que dicha medida habría alterado los resultados. No obstante, los registros oficiales revelaron que en ese lapso solo se emitieron cerca de 35.000 votos, cifra distante de la brecha total entre ambos candidatos.

La salida de Bolsonaro de territorio brasileño se produjo además en desacato a una orden del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien le había instruido entregar sus pasaportes en un plazo perentorio de 24 horas en el marco de una investigación penal por presunto blanqueo de capitales. El legislador calificó la medida cautelar como una persecución política en su contra.