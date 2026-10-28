Parque Punta Arenas afina preparativos para el Día de Todos los Santos: liturgia bajo el bosque de lengas y Árbol de la Memoria

Un exhaustivo plan operativo y logístico se encuentra en pleno desarrollo en las instalaciones de Parque Punta Arenas, con miras a la conmemoración del próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, jornada en la que miles de familias de la capital magallánica concurren tradicionalmente a visitar y rendir homenaje a sus seres queridos.

El despliegue está liderado por el administrador del recinto, Sergio Gamil, y el supervisor prevencionista Sergio González, al mando de un equipo de 20 colaboradores abocados a la mantención de áreas verdes y accesos. Durante las últimas semanas, las faenas se concentraron en el corte de césped, orillado y limpieza de senderos, perfilado de jardines, fertilización, riego, nivelación de fracciones, reposición y mantención de lápidas, junto a la fabricación e instalación de nuevas bancas y mejoras peatonales. En el plano ambiental a largo plazo, el recinto proyecta un plan de reforestación a tres años para el Valle de Lengas.

El “Árbol de la Memoria” y liturgia comunitaria

Una de las principales innovaciones para esta jornada será la habilitación del “Árbol de la Memoria”, estructura simbólica diseñada y levantada por el personal del parque. A partir de las 10:00 horas, los deudos podrán solicitar “Hojas de la Memoria” para escribir reflexiones, dedicatorias o mensajes de agradecimiento que quedarán suspendidos de las ramas.

En tanto, el acto central consistirá en una liturgia al aire libre programada para las 15:30 horas, la cual será oficiada por el diácono Luis Cabezas y contará con el acompañamiento musical de las 30 voces del Coro Arte Vocal, bajo la dirección de Manuel Rodríguez. La ceremonia se emplazará en el sector del Bosque de Lenga, área que contará con un altar protegido mediante toldos y cortavientos, espacio techado para los coristas y una disposición de 150 sillas para los asistentes.

Servicios de apoyo y atención

Pensando en la comodidad de los visitantes, el parque ofrecerá diversos servicios adicionales a lo largo del día:

Atención y orientación: Personal identificado con pecheras “¿En qué te ayudo?” guiará a las familias por el recinto. Las oficinas de administración atenderán de 09:00 a 18:00 horas.

Espacios para la comunidad: Habrá café de cortesía, cuatro baterías de baños químicos distribuidos en sectores estratégicos y un puesto de la Florería Bella junto al acceso administrativo.

Zona de Niños: En el acceso se instalará un sector de juegos infantiles y monitores repartirán golosinas a los más pequeños.

Respecto a la modalidad contractual del parque, la gerente general, Natalia Easton, destacó que las sepulturas son a perpetuidad, precisando que “actualmente se disponen de más de 400 fracciones de sepultación de entrega inmediata, con diversas facilidades de pago que se acomodan a la economía familiar”, permitiendo una planificación anticipada.